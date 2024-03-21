Arto'dan Yunus Emre ve Aleyna konusunda olay çıkış! "Sinan Akçıl'la karısının evine giriyorsun..."

Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna'nın arkadaşlığı günlerdir gündemde. Öyle ki Yunus Emre'nin eşi Beria Özden ilk iletişime geçildiği an "Aleyna'dan uzak dur" diyerek herkesi şoke etti.

Aleyna ve Yunus Emre arasındaki samimi haller sosyal medyada konuşulurken bu konu Söylemezsem Olmaz'Da da gündeme geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nu kast ederek "Bir insanla 15 kişiden 13 kişisi konuşmuyorsa, sevmiyorsa ve altında bir bit yeniği arıyorsa...." diyen Arto, birdenbire konuyu Sinan Akçıl'a getirdi.

Arto "Ya sen Sinan Akçıl'la karısının evine giriyorsun. Abi diye girdiğin adamla daha sonra flörtleşiyorsun ya! Sen nasıl bir kızsın o zaman?" diye bağırırken Aleyna'nın yakın arkadaşı Hande Sarıoğlu'nun sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.







