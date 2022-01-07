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Arto Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'in mesajlaşmalarını okudu

07.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier konusu Söylemezsem Olmaz'da konuşulmaya devam ediyor. Arto Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier arasındaki mesajları okudu. Seren Serengil ise Deha Bilimlier'in yalan söylediğini iddia etti.

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier hakkındaki yasak aşk iddiaları sürüyor. Gülşah Saraçoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili Arto'ya konuştu. Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'in mesajlaşlarını canlı yayında okuyan Arto her şeyi açık açık anlattı.

Gülşah Saraçoğlu'na Arto'nun şunları söylediği iddia edildi: "Demet Akalın’ın bahsettiği 'Aslı, Gülşah’tan rahatsız oluyordu' açıklaması 2 sene önceye dayanıyor. Aslı benim Deha’nın sahnesine gitmemden rahatsız oluyormuş. Ben Deha’nın sahnesini beğendiğim için gidiyorum. Geçen yıl, Deha benim moda programıma gelmiş, gönlümü almıştı. Son olayda ise Deha’nın bahsettiği gibi kulisine gitme gibi bir durumum olmadı, neden böyle bir açıklama yapmış şok oldum. Ben konser bitti, evime gittim."

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"AİLEM DAĞILDI" MESAJI

Arto daha sonra ise Deha Bilimlier ve ünlü modacının arasında geçen mesajlaşmaları canlı yayında okudu. Mesajlarda Deha Bilimlier'in "Benim yuvam yıkılıyor daha uzatma derken. İki yerle konuştum yalnızca. Ailem dağıldı" dediği görülüyor.

Konuyla ilgili Seren Serengil ise “Deha bize yalan söylemiş. ‘Telefonla hiç görüştün mü?’ dediğimde ‘hayır’ yanıtını verdi ama mesajlaşmışlar” dedi.

Arto ünlü modacının bir süre Türkiye'den gideceğini de söyledi.

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Gülşah Saraçoğlu
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