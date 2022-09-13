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Arto'nun 'ilişkide yaş farkı' açıklaması Seren Serengil ve Bircan Bali'yi şoke etti: "Siz de küçük çocukları alıp alıp besliyorsunuz!"

13.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın ayrılığına ilişkin konuştu. Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın kafa yapılarının farklı olması sebebiyle yollarını ayırdığı konuşulurken Söylemezsem Olmaz programında bu ilişki üzerinde Arto ve Seren Serengil'in söylediği sözler olay oldu. Arto, "Siz de küçük çocukları alıp alıp besliyorsunuz!" deyince Seren Serengil dikkat çeken bir yanıt verdi.

Arto'nun 'ilişkide yaş farkı' açıklaması Seren Serengil ve Bircan Bali'yi şoke etti: "Siz de küçük çocukları alıp alıp besliyorsunuz!"

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto 'Söylemezsem Olmaz' programında kısa süre önce biten Nesrin Cavadzade - Gökhan Alkan aşkını masaya yatırdı. Arto, Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından Gökhan Alkan'la olan fotoğraflarını silip takibi bırakmasının ardından patlak veren ayrılık söylentilerine ilişkin "Bunların ilişkisi bayadır sürüyor. Bunlar da aldatma olduğunu düşünmüyorum" dedi. Seren Serengil, ise ünlü çiftin ayrılığını "Bu çocuk çok düzgün, çok kaliteli bir çocuk. Ama bence kariyer odaklı daha yapması gereken çok şey var. Şu an bir evliliğin sorumluluğunu taşıyacak durumda değil" ifadeleri ile yorumladı.

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"GÖKHAN ALKAN'IN YAPABİLECEĞİ EN BÜYÜK KARİYER BU KADAR!"

Seren Serengil, "Bu çocuğun yapabileceği en büyük kariyer bu kadar bence" diyen Arto'ya sert çıktı:

"ÇOK JÖN VAR, ONA SIRA GELMİYOR"

"Yok değil bence, bence bu çocuk çok başarılı ama çok jön ver ya şimdi. Ona sıra gelmiyor. Yapım şirketleri onu değerlendiremiyor"

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Yakışıklı oyuncuyu çok beğendiğini ifade eden Bircan Bali ise "Kusursuz bir yüzü var. Fakat mat bir çocuk. Bence sette falan da öyle." dedi.

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"GÖKHAN ALKAN, NESRİN CAVADZADE İLE BİRLİKTE OLDUKTAN SONRA GÜNDEM OLDU"

Arto, oyuncu Gökhan Alkan'ın meslektaşı Nesrin Cavadzade ile birlikte olması sebebiyle gündem olduğunu söyledi.

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KENDİNDEN YAŞÇA KÜÇÜK SEVGİLİSİ OLAN ÜNLÜ KADINLARI ELEŞTİRDİ

Bircan Bali bir süre önce ayrılan Nesrin Cavadzade - Gökhan Alkan çiftine dair yaptığı açıklamada aralarında çok yaş farkı olduğunu belirtti. Arto bu sözler üzerine kendilerinden yaşça küçük sevgilisi olan ünlü kadınları eleştirdi.

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SEREN SERENGİL'DEN ARTO'YA YANIT: "YAŞLI BAKAMAYACAĞIZ PARDON!"

Arto'nun "Siz de küçük çocukları alıp alıp besliyorsunuz!" sözlerine Seren Serengil "Yaşlı bakamayacağız pardon!" diyerek yanıt verdi.

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