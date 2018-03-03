MAGAZİN

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

Türkiye kökenli oyuncu Arzu Bazman, 17 yıldır ARD’de yayınlanan ‘In aller Freundschaft’ adlı hastane dizisinde hemşire Arzu Ritter’i canlandırıyor

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Berlin doğumlu 40 yaşındaki Arzu Bazman, 23 yaşında girdiği ‘In aller Freundschaft' adlı dizide neredeyse ömrünün yarısını geçirdi.

ARD'de yayınlanan ‘In aller Freundschaft' adlı dizide her hafta milyonlarca izleyicinin karşısına çıkan Bazman, oyunculuk kariyerinden önce de sağlık alanında meslek eğitimi yaptı.

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SABAH PROGRAMI DA SUNDU

Üç yıl bu alanda çalışan Arzu Bazman, tesadüfen katıldığı bir yarışmada birinci olunca, oyunculuğu seçti. Alman televizyonlarında sabah kuşağında yayınlanan programlarda sunuculuk yaptı. Bu programdaki performansıyla büyük beğeni alan Bazman, daha sonra dizi ve filmlerde oynamaya başladı.

1999'da ilk kez kamera karşısına geçen Bazman, bugüne kadar 23 filmde rol aldı. Son olarak 2013'te Reha Erdem'in ‘İnsan Nedir Ki' filminde rol alan Arzu Bazman, şimdiye kadar Alman televizyonlarında yayınlanan 12 farklı dizide seyirci karşısına çıktı.

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