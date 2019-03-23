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Arzum Onan Ankara'da 'Kadın' isimli kişisel sergisini açtı!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.03.2019 02:00 | Son Güncelleme

Heykeltıraş, oyuncu ve eski manken Arzum Onan, "Kadın" isimli ikinci kişisel sergisini Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Arzum Onan Ankara'da 'Kadın' isimli kişisel sergisini açtı!

İlk ayağı ekim ayında İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde açılan serginin ikinci ayağı Ankara CerModern Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sanatçının, hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalıştığı sergide, ahşap, bronz, metal, mermer ve camdan yapılmış 22 kadın heykeli yer aldı.

Onan, sergi açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olabildiğince içselleştirdiği, tanıklık ettiği ya da etmediği kadınların hayatlarına yer vermeyi amaçladığını söyledi. Onan, "Feodal yapıya ithafen çocuk gelin de var, aynı zamanda üretimi temsil eden, toprakta karnında bebeği sırtında küfesi aynı zamanda evinin de tüm sorumluluğunu üstlenmiş Anadolu kadını da var, o kadınlara ithafen düvenlerden yapmış olduğum çalışmalar da var. Aynı zamanda şehirli, okumuş, çeşitli acılar ya da sıkışmış duygularla baş etmeye çalışan soyut anlatımlarla ifade etmek istediğim kadınlar da var." dedi.

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'KENDİMİ HEYKELLE DAHA GÜZEL İFADE ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'
Bütün kadınların güçlü olduğunu vurgulayan Onan, "Çocuk gelin, evet çok trajik ama ifadesine baktığımızda hiçbir şekilde umudunu kırmadığını görüyoruz. Bu gücü heykellerime vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Materyal çeşitliliğine önem verdiğini ve formun doğru materyalle buluştuğunda etkisinin seyirciye daha güçlü aktarıldığını kaydeden Onan, çoğunluğu bronzdan olan heykelleri arasında ahşap, mermer, ilk defa bu sergide kullandığı cam heykeller, kaynak işler ve metalden yaptığı çalışmalar da olduğunu belirtti. Heykel yapmaya hobi olarak başladığını, zamanla bunun kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyleyen Onan, "Kendimi heykelle daha güzel ifade ettiğimi düşünüyorum." ifadesini kulladı

Sergi, 28 Nisan'a kadar gezilebilecek. (AA)

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