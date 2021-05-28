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  4. Arzum Onan bikinili pozları ile ses getirmişti! Şimdi de imajını değiştirdi

Arzum Onan bikinili pozları ile ses getirmişti! Şimdi de imajını değiştirdi

28.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47 yaşındaki ünlü manken ve oyuncu Arzum Onan'ın yakın süreçte 23 senelik eşi Mehmet Aslantuğ ile beraber ekranlara döneceği konuşuluyordu. Arzum Onan'dan iddialar sonrası olay bir imaj değişikliği geldi. Senelerdir saçlarını uzun şekilde kullanan Onan, bu defa saçlarını kısacık kestirdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını sevenleriyle paylaştı.

İşte Arzum Onan'ın son hali...

ARZUM ONAN'DAN YENİ İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ!

Oyunculuk kariyerini seneler evvel noktalamış olan Arzum Onan, 23 senedir meslektaşı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdürmeye devam ediyor.

ÖZEL HAYATINI UZAKTA YAŞIYOR

ÖZEL HAYATINI UZAKTA YAŞIYOR
Özel hayatını medyadan ve çevreden uzak yaşamakta olan ve sosyal medyada oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan Arzum Onan, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

SENELERDİR UZUN OLAN SAÇLARINI KESTİRDİ!

SENELERDİR UZUN OLAN SAÇLARINI KESTİRDİ!
Resmi sosyal medya hesabı olan Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Arzum Onan, senelerdir uzun şekilde olan saçlarını kısacık olarak kestirdi.

"DEĞİŞİKLİK İYİDİR"

"DEĞİŞİKLİK İYİDİR"
Son görüntüsünü sevenleriyle paylaşan oyuncu ve manken "Değişiklik iyidir" şeklinde not düştü. Onan'ın bu paylaşımına kısa bir sürede 107 binden fazla beğeni geldi.

EŞİ İLE BERABER ROL ALACAK!

EŞİ İLE BERABER ROL ALACAK!
En son sevilen dizi Masumiyet'te rol almış olan Mehmet Aslantuğ'un yeni projesinde eşi Arzum Onan ile beraber rol alacağı iddia edildi.

'SICAK SAATLER' DİZİSİNİN DEVAMI GELİYOR

'SICAK SAATLER' DİZİSİNİN DEVAMI GELİYOR
Çiftin, 1997 senesinde yayınlanmış olan 'Sıcak Saatler' dizisinin devamını 'Son Cemre' ismiyle yeniden çekeceği konuşuluyor.
Eşinin istek ve ricası üzerine yeniden setlere dönmeye hazırlanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, seneler önce oynamış olduğu 'Sedat Yalçın' ve 'Buket Hazal'ın yıllar sonra değişen hayatlarını konu alacak.
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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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