Arzum Onan bikinili pozları ile ses getirmişti! Şimdi de imajını değiştirdi

İşte Arzum Onan'ın son hali...

ARZUM ONAN'DAN YENİ İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ!

Oyunculuk kariyerini seneler evvel noktalamış olan Arzum Onan, 23 senedir meslektaşı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdürmeye devam ediyor.

ÖZEL HAYATINI UZAKTA YAŞIYOR Özel hayatını medyadan ve çevreden uzak yaşamakta olan ve sosyal medyada oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan Arzum Onan, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

SENELERDİR UZUN OLAN SAÇLARINI KESTİRDİ! Resmi sosyal medya hesabı olan Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Arzum Onan, senelerdir uzun şekilde olan saçlarını kısacık olarak kestirdi.

"DEĞİŞİKLİK İYİDİR" Son görüntüsünü sevenleriyle paylaşan oyuncu ve manken "Değişiklik iyidir" şeklinde not düştü. Onan'ın bu paylaşımına kısa bir sürede 107 binden fazla beğeni geldi.

EŞİ İLE BERABER ROL ALACAK! En son sevilen dizi Masumiyet'te rol almış olan Mehmet Aslantuğ'un yeni projesinde eşi Arzum Onan ile beraber rol alacağı iddia edildi.

'SICAK SAATLER' DİZİSİNİN DEVAMI GELİYOR Çiftin, 1997 senesinde yayınlanmış olan 'Sıcak Saatler' dizisinin devamını 'Son Cemre' ismiyle yeniden çekeceği konuşuluyor.