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  4. Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ bekar hayatını önce paylaştı, sonra sildi! O video gündem oldu

Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ bekar hayatını önce paylaştı, sonra sildi! O video gündem oldu

20.09.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirdi. Oyuncu Mehmet Aslantuğ, yeni hayatını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Kendisine kahvaltı hazırlayan, gömleğine düğme diken, ütü yapan Aslantuğ, bu videoyu hemen sildi. Ancak ünlü ismin o videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ünlü çiftin el ele gelmesi dikkat çekmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılıkla ilgili ortaya çok sayıda iddia atıldı. Her fısatta hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Mehmet Aslantuğ 'bekar hayatını' Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

kahvaltı

Kendisine kahvaltı hazırlayan, gömleğine düğme diken, ütü yapan Aslantuğ, çok geçmeden Sezen Aksu'nun 'Vazgeçtim' şarkısı ile paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından sildi. Ancak Aslantuğ'un videosu sosyal medyada gündem oldu.

düpme

İDDİALARA İSYAN ETTİ

Boşanmanın ardından adı birçok kişiyle aşk haberlerine karışan Mehmet Aslantuğ'dan açıklama gecikmedi. 'Yine hiç tanımadığım bir kadın' diyen Aslantuğ, sayfasında şu notu paylaştı:

ASLANTUĞĞĞ

"Ne aşk adamıymışım be!.. Gülsem mi ağlasam mı kestiremiyorum. Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde haber!

Neden arayıp sormuyorsunuz kardeşim? Sonra da niye açıklama ihtiyacı duyuyorsun diyorlar! Nedir bu? Nasıl bir iş ahlakı? Arasanıza, sorsanıza?…"

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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ

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