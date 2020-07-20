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Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ’a 26 yıllık teşekkür etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasına gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan tanışmalarının 26. yılını romantik bir paylaşımla kutladı. Evlilikleriyle birçok ismi imrendiren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’a çok sayıda sanatçı dostundan tebrik yorumları geldi.

Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ’a 26 yıllık teşekkür etti!

Karizmatik ses tonu ve gündeme ilişkin yaptığı yorumlarla Türk halkının takdirini kazanan Mehmet Aslantuğ aile babası ve iyi bir eş olmasıyla da alkış topluyor. 24 yıllık evlilikleri süresinde magazin sansasyonların uzak kalmaya özen gösteren Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan mutlu aile tablosunu oğulları Can ile tamamladılar. Çiftin 26. tanışma yıl dönemleri ise hayranları tarafından büyük mutlulukla karşılandı. Bu paylaşımın ardından “Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan nasıl tanıştı?” sorusu gündeme gelmeye başladı.

“Yüreği Güzel Sevgili”

arzum onan
Mehmet Aslantuğ’un kurduğu Detay Film aracılığıyla tanışan çift, romantik filmleri kıskandıracak ilk görüşte aşk hikayesine sahip. 1994 yılında Mehmet Aslantuğ film şirketinin bir projesi için Arzum Onan’a telefon açar ve iş teklifinde bulunur. 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan teklifin detaylarını görüşmek için ertesi gün Mehmet Aslantuğ ile buluşur. İlk görüşte aşık olan Mehmet Aslantuğ Arzum Onan’a iki gün sonra evlenme teklifi eder. 2 yıllık birlikteliğin ardından 1 Ağustos 1996 yılında dünya evine giren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 2000 yılında oğlu Can’ı dünyaya getirdi.
Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ ile olan bu romantik tanışma hikayelerinin yıl dönümünü sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaparak kutladı. Onan eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak altına “26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili!” notunu düştü.
Çiftin bu güzel karesine Hazal Kaya, Songül Öden, Burcu Kara, Uğurkan Erez ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimler güzel dileklerini iletti.

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