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As eş anlamlısı nedir? As kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

15.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı yazılışlara sahip olmalarına rağmen aynı anlamda kullanılabilen eş anlamlı kelimeler çoğu dilde vardır. Türkçede de farklı yazılan ve aynı ya da benzer anlama gelen kelimeler vardır. Eş anlamlı kelimeler günlük yazılı ve sözlü anlatımın önemli bir parçasıdır. As kelimesinin de eş anlamlısı olan kelimeler vardır. Peki, asın eş anlamlısı nedir?

As eş anlamlısı nedir? As kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcükler yüzyıllar boyunca kullanılan önemli bir iletişim aracıdır. Bu kullanım süresi boyunca kişiler arası ilişkileri düzenlemiş ve kültürlerin bir sonraki nesillere aktarılmasına ön ayak olmuştur. Dilin kendini sürekli geliştiren aktif bir yapısı bulunmaktadır. Bu yapı dilin ve dolayısıyla kelimelerin çevresel ögelerden büyük ölçüde etkilenmesine neden olmuştur. Bu etkileşim sonucunda da çeşitli farklılıklar göstermesine neden olmaktadır.

Dilin kendi içindeki kelimelerden ya da farklı dillerden gelmiş olan kelimeler arasında anlamsal yakınlaşmalar görülmektedir. Bu durum eş anlamlılık olarak adlandırılır. Eş anlamlı ya da anlamdaş olarak karşımıza çıkan bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerini tutabilen, aynı ya da benzer anlamlara gelen kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler arasında bulunan ve yaygın olarak da kullanılan sözcüklerden biri as kelimesidir.

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As kelimesinin eş anlamı nedir?

As kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "kakım (hayvan bilimi), iskambil ya da domino oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya taş, birli ve bir işte başta gelen kimse" anlamındadır.

As kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş anlamlı kelimeleri cümlenin anlamına göre seçmek gerekir. As kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Birli
  • Bey
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Asın eş anlamlıları ile örnek cümleler

As kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan bu kelimelerin cümle içinde örnek kullanımı:

  • Elindeki birlileri hiç beklemeden çıkardı.
  • Gerçekten de ona bir bey ile iki yedili gelmişti.
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