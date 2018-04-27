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'Asansörde eşine saldırdı' iddiası

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Ebru Şallı ile aşk yaşamaya başlayan Uğur Akkuş'un, çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle evine icra memurlarıyla gelen eşi Gonca Akkuş'a asansörde saldırdığı, araya giren polislerin tarafları güçlükle sakinleştirdiği iddia edildi.

'Asansörde eşine saldırdı' iddiası

Geçtiğimiz yıl Ebru Şallı ile aşk yaşamaya başlayan Uğur Akkuş, eşi Gonca Akkuş'a boşanma davası açmıştı. Uğur Akkuş boşanma sürecinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu belirtip çocuklarının geçici olarak velayetini almıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Gonca Akkuş, tedbir nafakasını ödemeyen eşi Uğur Akkuş'un Şişli’deki evine bugün icra memurları ve polislerle gitti. İddiaya göre, sinirlerine hakim olamayan Uğur Akkuş, asansörde eşine saldırdı.

Araya giren polisler tarafları güçlükle sakinleştirdi. Uğur Akkuş, nafaka borcunu ödeyerek haciz işlemini durdurdu.

"ZERRE KORKUM YOK"
Saldırı sonrası açıkılama yapan Gonca Akkuş, sosyal medya hesabından "İyiyim arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Zerre korkum yok. Memur arkadaşlara minnettarım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Uğur Akkuş Gonca Akkuş

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