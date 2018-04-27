'Asansörde eşine saldırdı' iddiası

Geçtiğimiz yıl Ebru Şallı ile aşk yaşamaya başlayan Uğur Akkuş, eşi Gonca Akkuş'a boşanma davası açmıştı. Uğur Akkuş boşanma sürecinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu belirtip çocuklarının geçici olarak velayetini almıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Gonca Akkuş, tedbir nafakasını ödemeyen eşi Uğur Akkuş'un Şişli’deki evine bugün icra memurları ve polislerle gitti. İddiaya göre, sinirlerine hakim olamayan Uğur Akkuş, asansörde eşine saldırdı.

Araya giren polisler tarafları güçlükle sakinleştirdi. Uğur Akkuş, nafaka borcunu ödeyerek haciz işlemini durdurdu.

"ZERRE KORKUM YOK"

Saldırı sonrası açıkılama yapan Gonca Akkuş, sosyal medya hesabından "İyiyim arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Zerre korkum yok. Memur arkadaşlara minnettarım" ifadelerini kullandı.



