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Asel isminin anlamı nedir? Bu ismi koyanların sayısı artıyor! Asel Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

25.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Asel isminin anlamı nedir? Bu ismi koyanların sayısı artıyor! Asel Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Tuana ve Ecrin gibi son dönemin popüler kız çocuğu isimlerinden olan Asel, bebek sahibi olmaya hazırlanan ailelerin araştırdığı adlardan bir tanesi. Henüz çocuğu için bir isim seçmemiş olanlar, Asel isminin anlamı nedir diye araştırıyor. Peki, Asel ne demek? İşte bu popüler ismin analizi ve manası

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Asel ismi insanlar tarafından araştırılıyor. Çocuğuna bu güzel ismi koymak isteyen aileler Asel isminin anlamı nedir diye merak duyuyor. Bazı aileler ise bu ismi farklı bir isimle bir araya getirerek iki isim şeklinde kullanıyor. İşte Asel ne demek sorusunun yanıtı ve ismi analizi ile manası...

ASEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Son zamanlarda yeni doğan kız çocuklarına verilen en yaygın isimlerden olan Asel isminin anlamı araştırılıyor. Ebeveynler, isimlerin anlamlarına göre çocuklarına isim koymayı tercih ediyorlar. Bu güzel ismin de birden fazla anlamı bulunuyor. En yaygın bilinen anlamı ise bal. Öte yandan cennetteki dört ırmaktan bir tanesi olduğu biliniyor. Bir de eğri dişli veya bacaklı kimse olarak da geçiyor.

Aynı zamanda Arapça kökenli olarak ve kız çocuğu ismi olarak tercih edilen bu isim Kur'an'da da yer alıyor. Asel ismi Kur'an'da geçiyor. Muhammed suresinde yer alan bu ad, cennetteki bal anlamında kullanılıyor. Tam olarak Muhammed suresi 15. ayette yer alıyor. Bunun yanı sıra Kısmetse Olur programıyla tanınan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çifti de çocuklarına Asel ismini koyanlar arasında bulunuyor. Ancak çift, bu ismin sonuna "han" ekleyerek "Aselhan" şeklinde koymayı tercih etti.

ASEL İSMİNİN ANALİZİ

Adların taşıdığı anlamlara ek olarak ismin içerisindeki harfler farklı karakter özelliklerini temsil ediyor. Bu nedenle anlamın yanı sıra ebeveynler tarafından analizler de araştırılıyor. İsmin içerisindeki her bir harfin taşıdığı karakter özelliğinden yola çıkılarak ismin tamamına ve kişiye yansıtacağı karakter özelliğine göre bir yorumlama da yapılıyor. Asel isminin harflerinin temsil ettiği karakter özellikleri de şöyle:

  • A: Enerjik, atılgan
  • S: Hayalperest
  • E: Sıkıntılardan kurtulabilmek adına mücadele gösteren
  • L: Sanatsal becerilere sahip

Doğal olarak liderlik vasfı bulunan bu insanlar, cesaretli yapıları ve kimsenin etkisinde kalmadan hareket etmeleriyle biliniyorlar. Sanatsal yönleri ve becerileri sayesinde girdikleri işlerde başarılı oluyorlar. Hisleriyle hareket etmek konusunda da oldukça başarılı olan bu kişiler bir sorunla karşılaştıklarında mücadeleci tavırları sayesinde sorunlardan kolayca kurtuluyorlar. Aynı zamanda çevresindeki insanlar için de ellerinden gelen her şeyi yapmalarıyla biliniyorlar. Hayalperestlik konusunda ise bazen ipin ucunu kaçırıyorlar.

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ASEL İSMİNİN MANASI

Asel ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almamasına rağmen taşıdığı çok sayıda anlam ile biliniyor. Arapça kökenli olan ve kız çocuklarında kullanılan bu ismin, cennetteki bal ırmağından bahsederken kullanıldığı bilgisi yer alıyor. Aynı zamanda bu ismin, manasının yanı sıra falıyla ilgili de yorum yapılabiliyor.

Asel ismine sahip olan kişiler çevrelerindeki herkes tarafından oldukça güven duyuluyor. Çevresindekilerin fikirlerini önemseyen ve yararlı işlerle uğraşmak isteyen bu kişiler, az ve öz konuşmalarıyla biliniyor. Kişisel bakım konusunda da özenli olan Aseller kaliteli ürünler almaya dikkat ediyor. Sanatsal aktivitelerde bulunmaktan ya da bu tarz etkinliklere katılmaktan çok hoşlanan bu kişiler, arkadaşlarıyla sık sık bu tarz planlar yapıyorlar. Aynı zamanda sadece günümüzü değil geleceği de düşünürken cesur ve hızlı kararlar alabiliyorlar. Hem kendilerine hem de çevrelerine karşı sorumlulukları konusunda oldukça dikkatli davranıyorlar.

Asel isminin yanına ikinci isim olarak ise Zeynep, Damla, Asmin ve Ela isimleri önerilebiliyor.

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