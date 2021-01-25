Asel isminin anlamı nedir? Bu ismi koyanların sayısı artıyor! Asel Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Asel ismi insanlar tarafından araştırılıyor. Çocuğuna bu güzel ismi koymak isteyen aileler Asel isminin anlamı nedir diye merak duyuyor. Bazı aileler ise bu ismi farklı bir isimle bir araya getirerek iki isim şeklinde kullanıyor. İşte Asel ne demek sorusunun yanıtı ve ismi analizi ile manası...

ASEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Son zamanlarda yeni doğan kız çocuklarına verilen en yaygın isimlerden olan Asel isminin anlamı araştırılıyor. Ebeveynler, isimlerin anlamlarına göre çocuklarına isim koymayı tercih ediyorlar. Bu güzel ismin de birden fazla anlamı bulunuyor. En yaygın bilinen anlamı ise bal. Öte yandan cennetteki dört ırmaktan bir tanesi olduğu biliniyor. Bir de eğri dişli veya bacaklı kimse olarak da geçiyor.

Aynı zamanda Arapça kökenli olarak ve kız çocuğu ismi olarak tercih edilen bu isim Kur'an'da da yer alıyor. Asel ismi Kur'an'da geçiyor. Muhammed suresinde yer alan bu ad, cennetteki bal anlamında kullanılıyor. Tam olarak Muhammed suresi 15. ayette yer alıyor. Bunun yanı sıra Kısmetse Olur programıyla tanınan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çifti de çocuklarına Asel ismini koyanlar arasında bulunuyor. Ancak çift, bu ismin sonuna "han" ekleyerek "Aselhan" şeklinde koymayı tercih etti.