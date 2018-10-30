Asena Atalay: Caner Erkin benim için yabancı

Caner Erkin’den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Asena Atalay hakkında söylenen bazı iddialara yanıt verdi.

Atalay kendisine özel mesaj gelmediğini söyleyerek "Bana DM’den mesaj atan yok. Mesafeli bir duruşum var herhalde. Aldığım mesajları ifşa etmem. Engeller geçerim" dedi.

Atalay eski eşi Caner Erkin ile ilgili de konuştu. İşte o açıklama:

"İnternette gezen bir fotoğraf var. Fenerbahçeliler yapmıştı o fotoğrafı. Saç bile benim saçım değil. O dönem güldüm ama artık abartıyorlar diyorum. Kaşların biri ince biri kalın. Üst dudağımda dolgu var benim.

Maçları izliyorum. Bazen Fenerbahçe maçını izliyorum. Bazen Beşiktaş maçını izliyoruz Çınar ile. Dünkü maçta babası ilk yarıda yoktu. ‘Neden babam yok’ dedi. 'Hastadır, sakattır' falan dedim. İlk yarıyı izledim, ikinci yarıda Çınar uyudu. Çınar ile birlikte Caner’in maçlarını izliyoruz.

CANER ARTIK BENİM İÇİN YABANCI

Caner artık benim için yabancı. Çınar iki de bir bana onu soruyor. ‘Kaşım babama benziyor mu’, ‘burnum babama benziyor mu?’.