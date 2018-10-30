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Asena Atalay: Caner Erkin benim için yabancı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay; Erkin ve Şükran Ovalı'ya mutluluk diledi! Atalay kendisi hakkında iddia konulara dair de samimi açıklamalar yaptı

Asena Atalay: Caner Erkin benim için yabancı

Caner Erkin’den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Asena Atalay hakkında söylenen bazı iddialara yanıt verdi.

Atalay kendisine özel mesaj gelmediğini söyleyerek "Bana DM’den mesaj atan yok. Mesafeli bir duruşum var herhalde. Aldığım mesajları ifşa etmem. Engeller geçerim" dedi.

Atalay eski eşi Caner Erkin ile ilgili de konuştu. İşte o açıklama:

"İnternette gezen bir fotoğraf var. Fenerbahçeliler yapmıştı o fotoğrafı. Saç bile benim saçım değil. O dönem güldüm ama artık abartıyorlar diyorum. Kaşların biri ince biri kalın. Üst dudağımda dolgu var benim.

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Maçları izliyorum. Bazen Fenerbahçe maçını izliyorum. Bazen Beşiktaş maçını izliyoruz Çınar ile. Dünkü maçta babası ilk yarıda yoktu. ‘Neden babam yok’ dedi. 'Hastadır, sakattır' falan dedim. İlk yarıyı izledim, ikinci yarıda Çınar uyudu. Çınar ile birlikte Caner’in maçlarını izliyoruz.

CANER ARTIK BENİM İÇİN YABANCI

Caner artık benim için yabancı. Çınar iki de bir bana onu soruyor. ‘Kaşım babama benziyor mu’, ‘burnum babama benziyor mu?’.

-Kardeşini seviyor. ‘Çok özlüyorum’ durumu yok ama gittiğinde mutlu dönüyor. ‘Büyüdü mü’ diyorum ‘büyüdü’ diyor. Evde böyle bir durumumuz var.

CANER VE ŞÜKRAN'A MUTLULUKLAR

  • Bebekleri oldu. Mutluluklar diliyorum. Benimle ilgili hiç doğru olmayan, alakası olmayan haberler çıkıyor. Cevap bile vermiyorum artık. 1 sene boyunca alınmamış bir nafaka var. Sonra dava sürecine girince ödenmeye başladı. Aylık nafaka 10 bin TL. 10 bin TL ile 350 kişilik bir tiyatro açılmaz. Çalışıyorsam kendi paramla, çalışmıyorsam babamdan aldıklarımla geçiniyorum.

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  • Benim babamın şehir dışında otelleri var, şarap mahzenleri var.

  • Ben çocuğumun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıyorum. Boşandıktan sonra yüzünü hiç koymadım. Ben bu kadar dikkat ederken… Gezmiyorum, tozmuyorum, gece hayatım yok. Ben bu kadar dikkat ederken gazeteyi bir açıyoruz Çınar’ın kocaman fotoğrafı var.

  • Çınar ünlü olmayı tercih edebilir. Ama bu onun tercihidir. Neden onun fotoğrafını kocaman gazeteye basıyorsun ki?

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  • Çok da kolay bir hayatım yok. 27 yaşındayım. Ailemin maddi manevi desteğiyle bir hayat sürmeye çalışıyorum. Benim bir hayatım var. Oluşacak başka bir hayatım var. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Karşı tarafa da huzur diliyorum. Bana da huzur vermelerini istiyorum. Dava sonucu ne olursa olsun babası belli anası belli. Ben ölene kadar çocuğuma sahip çıkacağım.
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  • Birincisi bu davanın kazanılması diye bir şey söz konusu değil. Dava süreci de öyle ilerliyor.

  • Velayetin kayyuma verilmesi gibi bir durum oldu. Kayyum ne onu da açıklayayım: Maddi manevi bütün haklarını koruyor. Mesela okul ücreti. Mesela beni arıyor ‘Babası çocuğun okul ücretini ödedi mi?’ diye soruyor. Karşı tarafı arayıp teyit ediyor. Kayyum bu dengeyi sağlıyor. Mayıs ayından itibaren velayet davası olan çiftlerde çocuğa kayyum atanması zorunlu kılınmış zaten.

  • Boşandığımız günden beri Çınar benimle yaşıyor. Boşandığımızdan beri Caner ile hiç konuşmadık. Ben kendimi de, insanları da affettim. Çınar ne derse o benim için.

BİR DAHA ÇOCUK İSTEMEM

  • Davayı kazanmak için o dosyanın içini belli şeylerle dolduracaksın. Avukat bir şey yazıyor, asistanı başka bir şey yazıyor. Benim ağzımdan şimdiye kadar kötü bir şey çıkmadı. Ben çocuğuma bile söyletmem. Bu onunla benim aramda olan bir şey.

    • Haber sildirmek gibi bir kaygım yok. 24 saat Çınar benimle birlikte. Onun bu konularla alakalı hiç bilgisi yok. Biz sokaklardayız, bilgisayar çocuğu değil.

  • Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Çınar beni de, kalbimi de, ne yaptığımı da bileceği için rahatım.

  • Bir daha çocuk istemem. Evlilik çocuk falan artık düşünmüyorum. Kapattım o defteri. Aşk olur ama evlilik olmaz. Ailem de istemiyor."


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