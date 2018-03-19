Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Asena Atalay'dan flaş karar! Geçtiğimiz günlerde eski eşi Caner Erkin'in baba olacağını öğrendikten sonra Instagram'da yaptığı paylaşımla gündemde olan Asena Atalay sunuculuğu bırakmaya karar verdi.

Yapımcı Timuçin Güner, bugün sosyal medya hesabından "Magazin D" programının sunucusu Asena Atalay ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

ASENA ATALAY'IN KAPRİSİ YOK

Güner açıklamasında "O dönem bu işe ikna etmek 1 ayımı aldı. Şu an 26 yaşında Asena, çok yakınlarının görüp bildiği merhametli ve çok güzel bir kalbi var. O yüzden her şeyden önce arkadaş olduk. 200 bölüm canlı yayın herkese nasip olmaz... Ne kaprisi vardır ne şımarıklığı... Başka işler yapmak istedi şimdilik yuvadan uçtu" dedi.

Magazin D programının yeni sunucusu belli oldu.

Medya kulislerinde yeni sunucunun Çağla Şıkel olacağı konuşuluyor.