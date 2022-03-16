Asena çekimlerde eşini görünce havalara uçtu! Asena'nın son hali

Oryantal Asena bir döneme damga vuran isimler arasında yerini alıyor. İbo Show'da yaptığı dans gösterileriyle hafızalara kazınan Asena, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Derin göğüs dekolteli elbisesi ile çekimde olan ünlü oryantal, karşısında eşi Hasan Dere'yi görünce havalara uçtu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Asena Dere'ye "Eniştemiz iyi adam seni çok seviyor", "Maşallah size", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yağdı.

Asena'nın son haline de takipçileri yorum yapmayı ihmal etmedi. Asena'yı görenler "Yıllara meydan okuyorsun" dedi.

