Asgari ücret güzellemesi tepki çekti! Ece Üner Oytun Erbaş'ın ''Fakir hayat en sağlıklı hayat'' sözlerine fena patladı! 'Saçmalama Cerrahım' çıkışı gündemde

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını tamamladı ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı.

'KURU FASÜLYEDE PROTEİN, ETTE...'

Tartışmalara yol açan bu rakamı Prof. Dr. Oytun Erbaş, Buket Aydın’ın programında değerlendirdi. Erbaş; 'Bugün kuru fasulyede de protein, ette de protein var. Onun için mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa 50 verin, yine 50 harcar insanlar. 100 verin, 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum: Fakir hayat ya da fakir tip hayat, en sağlıklı hayattır.' ifadelerini kullandı.

ECE ÜNER KENDİNİ TUTAMADI

Erbaş'ın bu sözleri büyük tepkilere yol açtı. Halk TV ana haber bülteninde Erbaş’ın açıklamalarını yorumlayan gazeteci Ece Üner de kendini tutamadı ve oldukça sert ifadeler kullandı.

Üner; "Fakir hayat en sağlıklı hayat. Asgari ücret açıklandıktan sonra ‘Kuru fasulyede protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor’ dedi. Asgari ücret ‘50 lira olsa yine 50 harcar insanlar. Bunun sonu yok ki’ dedi. Böyle fakirliği öven bir şuursuzluk geldi TV ekranlarına. Türkiye’de olmasaydık, dinlemesi keyifli olabilirdi. Gülerdik de. Ancak Türkiye’de yaşadığımız için böyle fakirliği öven bir şuursuzluğun TV ekranlarında boy göstermesi bir sonraki aşamada, ‘Açlıktan ölen cennete gider’ hutbesinin Diyanet İşleri Başkanı tarafından verilmesiyle sonuçlanabilir. En fakir hayat en sağlıklı hayat dediğine göre, kendisine çok sağlıklı bir hayat diliyorum Oytun Erbaş’a." dedi.

"SAÇMALAMA CERRAHIM"

Ece Üner, açıklamalarını son olarak Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar’ın ünlü repliğine atıfta bulundu ve, "Saçmalama cerrahım" diyerek sözlerine nokta koydu.