MAGAZİN

Ashley Graham, kıvrımlarını sergiledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Ashley Graham, Revlon'un Florida'da düzenlenen etkinliğine katıldı, siyah elbisesiyle herkesi büyüledi

Ashley Graham, kıvrımlarını sergiledi

Ünlü büyük beden model Ashley Graham, son olarak Alessandra Ambrosio ve Miranda Kerr ile kıyaslanmış ve "şişman model" olarak lanse edilmişti.

Kimsenin vücudundan utanmaması gerektiğini savunan ve herkesin kendini olduğu gibi kabul edip sevmesi gerektiğini vurgulayan Ashley Graham, Revlon'un Florida'da düzenlenen etkinliğine katıldı.

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30 yaşındaki model, vucudunu saran siyah elbisesiyle kusursuz görünüyordu.

Nebraska doğumlu model, bu anları Instagram takipçileriyle paylaştı.

Ashley Graham'in Instagram'da 6.6 milyon takipçisi bulunuyor.

ÖPÜŞME İTİRAFI

Graham, geçen ay Stellar dergisine çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı.

30 yaşındaki model, aşk yaşamaya başladıklarında kocasının çok kötü öpüştüğünü itiraf etti.

Graham, "O kadar ıslak ve kötü öpüşüyordu ki onu eğitmem gerekti" dedi.

Stellar dergisine konuşan Graham, "Ama şimdi o kadar iyi öpüşüyor ki o eski zamanları unuttum bile" diye konuştu.

Ashley Graham ve kocası Justin, 2010 yılında evlenmişlerdi.

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Ashley Graham kıvrımlı model

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