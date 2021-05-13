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  4. Ashley Graham'tan tüy alma kampanyası! Kılları uzayınca tepki çekmişti

Ashley Graham'tan tüy alma kampanyası! Kılları uzayınca tepki çekmişti

13.05.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü büyük beden manken Ashley Graham, karantinada koltuk altı kıllarını uzattığı için tepkiyle karşılaşmıştı. Ünlü model ağda ve jilet yaparken videosunu paylaştı.

Ashley Graham'tan tüy alma kampanyası! Kılları uzayınca tepki çekmişti

33 yaşındaki kıvrımlı model, Çarşamba günü bir Instagram gönderisinde, vücut bakımı yaparken çektiği videoyu paylaştı.

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Karantinada uzayan kıllarından dolayı, takipçileri tarafından eleştirilen Ashley, vücut kıllarını alırken şakacı bir video paylaştı.

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Ashley, iç çamaşırıyla duşta çektiği videolarda, bacaklarını jiletle, koltuk altını ağdayla aldığı görünüyor.

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Ashley'in bu paylaşımı tüy alma akımına dönüşerek, takipçileri tarafından desteklendi.

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12,7 milyon Instagram takipçisi olan sosyal medya yıldızı, dünyada beden olumlama hareketinin öncü isimleri arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Instagram
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