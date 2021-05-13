Ashley Graham'tan tüy alma kampanyası! Kılları uzayınca tepki çekmişti

33 yaşındaki kıvrımlı model, Çarşamba günü bir Instagram gönderisinde, vücut bakımı yaparken çektiği videoyu paylaştı.

Karantinada uzayan kıllarından dolayı, takipçileri tarafından eleştirilen Ashley, vücut kıllarını alırken şakacı bir video paylaştı.

Ashley, iç çamaşırıyla duşta çektiği videolarda, bacaklarını jiletle, koltuk altını ağdayla aldığı görünüyor.

Ashley'in bu paylaşımı tüy alma akımına dönüşerek, takipçileri tarafından desteklendi.

12,7 milyon Instagram takipçisi olan sosyal medya yıldızı, dünyada beden olumlama hareketinin öncü isimleri arasında.



