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Ashton Kutcher: Eşim uzaya gitmeme izin vermedi!

17.07.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Mila Kunis ile evli olan aktör Ashton Kutcher, uzaya gitmeyi planladığını fakat ailevi durumlar yüzünden gidemediğini ifade etti. Kutcher, konuyla ilgili, "Biletim vardı fakat daha sonra bunu satmak durumunda kaldım." dedi.

Ashton Kutcher: Eşim uzaya gitmeme izin vermedi!

ABD'li oyuncu Ashton Kutcher (43), ünlü iş insanı Richard Branson'un şirketi Virgin Galactic ile uzaya gitme hazırlığında olduğunu fakat eşi Mila Kunis'in (37) izin vermediğini dile getirdi.

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"AKILLICA BİR KARAR DEĞİLDİ"

Kutcher, Mila Kunis'in kendisini uyardığını ve küçük çocuklarını düşünmesi gerektiğini ifade etti.

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Aktör, konuyla ilgili, "Biletim vardı fakat daha sonra bunu satmak durumunda kaldım. Uzaya gitmek ailem açısından akıllıca bir karar değildi. Sonuçta küçük çocuklarım var." dedi.

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Kutcher, buna rağmen hayatının bir noktasında uzaya yolculuk edeceğini de sözlerine ekledi.

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"MİRAS BIRAKMAYACAĞIZ"

2019'da bir radyo programına katılan ünlü oyuncu, "Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu." demişti.

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Ashton Kutcher, Kunis ile kendisinin sahip oldukları maddi birikimi yardım vakıfları başta olmak üzere bu tür yerlere harcayacaklarını sözlerine eklemişti.

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Çocuklarının becerikli olmasını istediğinin de altını çizen Kutcher, girişimci bir ruhları olmasını umduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mila Kunis
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