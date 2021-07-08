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  4. 'Aşı kısırlık yapıyor' inanışına karşı Siirt'te ikna timleri devrede: Hepsi safsata

'Aşı kısırlık yapıyor' inanışına karşı Siirt'te ikna timleri devrede: Hepsi safsata

08.07.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de aşılamanın en düşük olduğu ile olan Siirt'te, sağlık çalışanları 'Aşı kısırlık yapıyor' algısını değiştirmek için sahaya indi. Yetkililer, safsatalara inanılmamasını, aşının kısırlık ya da düşük yapmayacağını tek tek anlatıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs aşı programının en düşük olduğu il Siirt. Ülke genelinde 55 milyon doz üzerinde aşı uygulanırken, Siirt'te ise 81 bin 500 dolayında.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erol Ömür, bölgede 'Aşı kısırlık yapıyor' algısının olduğunu söyledi. Bu algıyı değiştirmek için sahaya indiklerini aktaran Dr. Ömür, koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinerek, "1,5 yıldır pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. Elimizdeki en iyi silah aşıdır. Ülkemizde aşılama oranına baktığımızda en yüksek 10 ilin batı illeri olduğunu, en düşük 10 ilin ise Güneydoğu illerinin olduğunu görmekteyiz. Bu biraz eğitim ve kültürel sosyal yapı ile ilgili bir şeydir. Bizler de sahaya inip vatandaşımızı bilgilendirmek için çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın hastanelere gelme oranının az olduğunu görünce şehir merkezinde çeşitli bölgelerinde aşı stantları kurduk. Burada vatandaşlarımızı aşılamaya başladık. Ayrıca mobil ekiplerimizde köylere, evlere, iş yerlerine gitmeye başladı.

''İLKEL İNANIŞ, HEPSİ SAFSATA''

Vatandaşlarımız özellikle ilkel inanışlara inanmaktadır. Kısırlık yaptığı, gebelerde düşük olduğu gibi ilkel inanışlar var. Bunlar kesinlikle safsata. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle inanmamaları gerekiyor. Bizler ikna timleri kurduk, doktor ve sağlık çalışanlarımız sağ olsun kurduğumuz stant yerlerinde vatandaşlarımızı ikna ediyorlar. Vatandaşlarımıza anlatıldığı takdirde ikna olarak aşı oluyorlar" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Siirt Aşı
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
zaten herbirinizin en az 6 tane çocuğu var.
ispatiniz varmi
il saglık müdürü igreneye garantı verıyormusun

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