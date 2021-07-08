4 ana belirtiye dikkat! Çift doz aşı olanların koronavirüs belirtileri farklı

Birleşik Krallık'ta 33 milyondan fazla insan şu anda Covid-19'a karşı tam olarak aşılandı ve 45 milyondan fazla kişi ilk doz koronavirüs aşısını aldı. Aşı olmak daha fazla koruma sağlarken, yine de virüsü kapabilir, bulaştırabilirsiniz.

ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında virüse yakalananların ana belirtilerden farklı semptomlar bildirdiği belirtildi. Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara göre çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler ortaya çıktı.

Pandeminin başlangıcından bu yana, Covid'e yakalanmış olabileceğinizin ana işaretleri yüksek ateş, sürekli öksürük ve koku veya tat alma duyunuzda bir kayıp veya değişiklik olmasıydı. Ancak ikinci doz aşı sonrası koronavirüs belirtilerinde başka semptomlar da yaşabileceğinizin altı çizildi.

DÖRT BELİRTİYE DİKKAT!

Buna göre 4 ana semptom belirlendi. İkinci doz aşıyı olanlar çoğunlukla baş ağrısı,

burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı belirtileri gösteriyor.

HAPŞIRMA BELİRTİSİYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Araştırmaya katılan uzmanlar, aşı olan kişilerin virüse yakalansa dahi hastalığı hafif geçirdiklerini ancak daha önceki COVID belirtilerininden farklı semptomlar bildirdiklerini söylediler. Aşı olan kişiler olmayanlara göre daha çok hapşırma belirtisi gösteriyor. Tabii, her hapşıran kişi virüs geçirmeyeceği gibi bunu anlayabilmenin yolu test yaptırmaktan geçiyor.



