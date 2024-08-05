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  4. "Aşık oldum" demişti! Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşının eski eşiyle aşk yaşadığı iddia edildi

"Aşık oldum" demişti! Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşının eski eşiyle aşk yaşadığı iddia edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.08.2024 09:40
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Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, yeniden aşık olduğunu itiraf edince adından söz ettirmişti. Herkes bu ismin Barış Alper Yılmaz olduğunu düşünürken bu kişi bomba biri çıktı. İddialara göre Subaşı arkadaşı Martha Graef’in eski eşi Rony Seikaly ile aşk yaşıyor.

"Aşık oldum" demişti! Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşının eski eşiyle aşk yaşadığı iddia edildi

2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı 2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş ve bu evlilik kısa sürmüştü.

"Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. Ve neredeyse düşünüyordum. Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var" diyen Şeyma Subaşı'nın kime aşık olduğu merak edilmişti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Şeyma Subaşı’nın yakın arkadaşı ve Brezilyalı model olan Martha Graef’in eski eşi Rony Seikaly ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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HER PAYLAŞIMA KALPLİ EMOJİ

Şu an Bodrum’da olan Seikaly ve Şubaşı çifti ayrı ayrı tatil yapıyor. Şubaşı’nın ise sık sık kaldığı otelin iskelesinden sevgilisinin yanına gitti iddia ediliyor.

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Şeyma Subaşı'nın Rony Seikaly'nin paylaşımlarına yaptığı kalp emojisi yorumlar da sosyal medyada gündemde.

Ekran Alıntısı

TAKİPTEN ÇIKARDI

Martha Graeff ve Rony Seikaly 2015 yılında evlenmiş ve bir kızları olmuştu. Fakat evliliklerini yürütemeyip, 8 ay önce dostça ayrıldı. Martha Graeff bu ilişkiyi duyunca ise Şeyma Subaşı'nı takipten çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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