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Asıl adı bu değil! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin gerçek adı duyanları şaşırtıyor

11.05.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Eda Ece, sevilen dizi "Yasak Elma" sayesinde en meşhur oyunculardan biri oldu. Özel hayatı mercek altına alınan ünlü oyuncunun asıl adı da bu sayede ortaya çıktı.

Asıl adı bu değil! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin gerçek adı duyanları şaşırtıyor

Eda Ece, henüz psikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyken keşfedilen ve setlere transfer olan bir isim. Kariyerine güzelliği sayesinde başlasa da aslında çocukluğundan beri tiyatro yapan ve sanata ilgi duyan biri olduğu biliniyor. Bu yönü, psikoloji eğitimiyle de birleşince Eda Ece'yi parlak bir oyuncuya dönüştürüyor. Öte yandan, ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğu dört sezondur devam eden "Yasak Elma" dizisine kadar pek anlaşılmıyordu. Bu dizide oynadığı Yıldız karakteri onu bambaşka bir yere taşıdı. Entrika ve klişelerle dolu bir dizi gibi duran "Yasak Elma", komedi unsurlarına da yer veriyor. Dizinin en komik karakteri ise Eda Ece'nin oynadığı Yıldız. En başta senaryoda olmayan bu komedi yönünü eklemek de Eda Ece'nin kendi fikriydi.

Böylece, Yıldız'ın ait olmadığı bir ortamla bu şekilde başa çıkabileceğini düşündü. Karakterini iyi anlaması ve sahiplenmesi de ona çok büyük bir başarı getirdi. Ama bu noktaya gelmek için geride bıraktığı şeyler de oldu.

Yeşilçam stili uygulamış

Eda Ece

Eski Yeşilçam oyuncuları, sektöre girerken genellikle adlarını değiştiriyor ve kendilerine yeni isimler uyduruyordu. Eda Ece de bu yöntemi kullanmış sayılabilir. Çünkü ünlü oyuncunun adı, sadece adı! Tam adı ise Eda Ece Uzunalioğlu. Ünlü oyuncu, hayli uzun olan soyadını kariyeri için bir kenara bırakmış gibi görünüyor.


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Yasak Elma dizisi Eda Ece
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