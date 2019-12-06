Aşk Ağlatır 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'da vurulan Yusuf ve Rüzgar'a ne olacak?

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 8 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır yeni bölümde Rüzgar ile Yusuf birbirlerine silah çekiyor. İkili arasındaki kavgada silahlar patlıyor. Yusuf ve Rüzgar yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf ve Nalan’ın nikah masasına oturduğu anda gelen Cevdet Yalçın, Nalan’ın çocuğunun Mert’ten olduğunu söyledi. Nalan’ın bebek yalanı ortaya çıkınca Yusuf, soluğu Ada’nın yanında aldı. Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı attı. Çocuğun Mert’ten olduğunu öğrenen Rüzgar ise soluğu Mert’in yanında aldı.

Nalan’ın ise Mert’le olmayı denemekten başka şansı kalmadı. Yıldırım vasiyeti açıklanınca bir kızı daha olduğu ortaya çıktı. İlk çocuğu olan varisin yönetim kurulu başkanı olacağını öğrenen Mert ise Nalan’ın bebeği aldırmasını engelledi. Ada’ya evlenme teklifi eden Yusuf, Ada’yı istemeye gitti. Aşkını ilan eden Rüzgar ise karşılık bulamayınca kendine engel olamadı ve Ada’yı kaçırdı. Yusuf, Cevdet Yalçın’la iz sürerken herkes kaybolan Ada’nın peşine düştü.