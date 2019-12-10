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'Aşk Ağlatır' dizisinden sevenlerini üzen haber!

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi "Aşk Ağlatır"dan beklenmedik haber. Dizi 16. bölümde ekrana veda edecek.

'Aşk Ağlatır' dizisinden sevenlerini üzen haber!

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı "Aşk Ağlatır" dizisi Show TV'de ekrana geliyordu. Büyük umutlarla yayına başlayan diziden üzen bir haber geldi. Pazar akşamları seyirciyle buluşan "Aşk Ağlatır"ın 16. bölümde ekran macerasının son bulacağı öğrenildi.

Yapımcılığını MF Yapım ve Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan 'Aşk Ağlatır'ın yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyordu. Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu ediliyor.

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aşk ağlatır final

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Güzel dizi ama yayınlandığı gün secimi yanlış!! Çarşamba veya cuma gününe alınırsa izlenme oranı yükselecektir
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