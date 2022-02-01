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Aşk hayatıyla gündemi sarsan Mert Öcal'ın eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Kim olduğunu duyan şaşkına döndü

01.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonu yarışmacılarından Mert Öcal'ın, iki kişiyle aynı anda aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Şaşkına çeviren iddia sonrası gözler, Mert Öcal'ın eski aşklarına çevrildi.

Aşk hayatıyla gündemi sarsan Mert Öcal'ın eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Kim olduğunu duyan şaşkına döndü

Geçtiğimiz günlerde Mert Öcal'ın, Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığı iddia edilen Mert Öcal'ın eski aşkını gören gözlerine inanamadı.

1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mert Öcal, Best Model of Turkey ve Best Model of World yarışmalarını kazandı.

Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuğa adım atan Öcal, 2005 yılında yer aldığı Asla Unutma dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Öcal; Yabancı Damat, Doktorlar, İsimsizler, Savaşçı, Arka Sokaklar ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol aldı.

Aşk hayatıyla gündemi sarsan Mert Öcal'ın eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Kim olduğunu duyan şaşkına döndü

Aşk hayatıyla gündemi sarsan Mert Öcal'ın eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Kim olduğunu duyan şaşkına döndü

Aşk hayatıyla gündemi sarsan Mert Öcal'ın eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Kim olduğunu duyan şaşkına döndü


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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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