Aşk hayatıyla gündemi sarsan Mert Öcal'ın eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Kim olduğunu duyan şaşkına döndü

Geçtiğimiz günlerde Mert Öcal'ın, Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığı iddia edilen Mert Öcal'ın eski aşkını gören gözlerine inanamadı.

1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mert Öcal, Best Model of Turkey ve Best Model of World yarışmalarını kazandı.

Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuğa adım atan Öcal, 2005 yılında yer aldığı Asla Unutma dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Öcal; Yabancı Damat, Doktorlar, İsimsizler, Savaşçı, Arka Sokaklar ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol aldı.