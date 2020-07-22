Aşk-ı Memnu final bölümüyle sosyal medyayı salladı! Bihter ve Behlül unutulmadı!

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi önemli isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, hafta için her gün Kanal D'nin gündüz kuşağında yeniden yayınlanıyordu. 22 Temmuz Çarşamba akşamı ise Aşk-ı Memnu final bölümü bu kez prime time kuşağında ekrana geldi. Halid Ziya Uşaklıgil'in eserinin ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu'nun yıllar geçmesine rağmen unutulmayan final bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

AŞK-I MEMNU FİNALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İlk olarak 2008 yılında izleyiciyle buluşan Aşkı Memnu 2010 yılı haziran ayında 79. bölümle final yapmıştı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü uzun süre gündemden düşmemişti. Aşk-ı Memnu hakkında sosyal medyada on binlerce paylaşım yapıldı. Dizi uzun süre Twitter'da TT listesinde 1 numarada yer aldı. İşte sosyal medyadaki Aşk-ı Memnu paylaşımlarından bazıları:

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ VE YAYINLANDI?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D'de ekranlara gelmiş, 2. sezon 79 bölümüyle final yapmıştı. Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti.