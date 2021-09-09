Aşk-ı Memnu'nun sevilen ikilisi yıllar sonra bir arada! İşte Nur Fettahoğlu ile İlker Kızmaz'ın samimi pozları

4 Eylül 2008 - 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi halen seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dönem dönem ekranlarda yerini alan Aşk-ı Memnu dizisinde karı-koca rolünü oynayan Fettahoğlu ile Kızmaz 11 sene sonra bir araya geldi. Fettahoğlu, Kızmaz ile paylaştığı fotoğrafa, "Seni nasıl seviyorum belli değil" ifadelerini ekledi.

İŞTE NUR FETTAHOĞLU İLE İLKER KIZMAZ'IN SAMİMİ POZLARI!

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi Aşk-ı Memnu'da Nur Fettahoğlu "Peyker" , İlker Kızmaz ise "Nihat" rolünü canlandırmıştı. Dizide karı-kocayı oynayan Fettahoğlu ile Kızmaz 11 yıl sonra bir araya geldi.

Eski rol arkadaşıyla 11 sene sonra bir araya gelen ünlü oyuncu Fettahoğlu, Kızmaz ile verdiği samimi pozları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Kızmaz'a sarıldığı pozları hikayesine ekleyen Fettahoğlu, "Seni nasıl seviyorum belli değil, iyi ki!" yazdı. Fettahoğlu, Kızmaz ile paylaştığı ikinci fotoğrafın altına ise, "Zaman geçer, her şey değişir, sadece sen aynı yerde!" ifadelerini kullandı.



