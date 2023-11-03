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    4. Aşk-ı Memnu uyarlaması "Bihter" filminin ilk fragmanı geldi! Fragmanı bile merak uyandırmaya yetti

    Aşk-ı Memnu uyarlaması "Bihter" filminin ilk fragmanı geldi! Fragmanı bile merak uyandırmaya yetti

    03.11.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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    Aşk-ı Memnu uyarlaması "Bihter" filminin ilk fragmanı geldi! Fragmanı bile merak uyandırmaya yetti

    Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan "Bihter" filmi büyük bir merakla bekleniyor. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un paylaştığı "Bihter" filminin fragmanı yayınlandı. Filmin 16 Kasım'da Prime Video'da izleyicisiyle buluşacak.

    Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eseri Aşk-ı Memnu'nun yeni uyarlaması "Bihter" filmi için geri sayım başladı. 1920'li yıllarda geçen film fragmanındaki kostümlerle de seyircisinin merakını katlandırmayı başardı. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, Ebru Özkan ve Tilbe gibi isimler yer alıyor.

    FRAGMANI BAŞROLÜ PAYLAŞTI

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    Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı "Bihter" filminin fragmanını başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah kendi sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarına müjdeledi.


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    Anahtar Kelimeler:
    Boran Kuzum Farah Zeynep Abdullah

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