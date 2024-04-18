Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Melisa Döngel ödül gecesi tarzıyla dillere düştü! 'Dilimlenmiş biber dolması gibi'

Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Kirli Sepeti gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

AŞK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Son olarak adı Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anılan güzel oyuncu aşk iddialarına 'Daha önce de söylemiştim, tanımıyorum kendisini. Başarılı bir futbolcuymuş kendisi, başarılar diliyorum' diyerek son noktayı koydu.

ÖDÜL GECESİ TARZI OLAY OLDU

Melisa Döngel şimdi de ödül gecesi tarzıyla adından söz ettirdi. 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Döngel'in kırmızılar içindeki tarzı hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Döngel'in sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı karelerine yorum yağdı.

Ünlü isme; 'Dilimlenmiş biber dolması gibi', 'Tasarımcı kırmızı biber dolmasından mı esinlenmiş?' gibi yorumlar yapıldı.