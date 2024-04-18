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Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Melisa Döngel ödül gecesi tarzıyla dillere düştü! 'Dilimlenmiş biber dolması gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 08:13
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Son dönemde adı birçok isimle anılan Melisa Döngel şimdilerde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde rol alıyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Döngel bu defa ödül gecesi tarzıyla adından söz ettirdi. 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçilen Döngel'in tarzı hiç beğenilmedi ve pozlarına yorum yağdı.

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Melisa Döngel ödül gecesi tarzıyla dillere düştü! 'Dilimlenmiş biber dolması gibi'

Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Kirli Sepeti gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

AŞK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Son olarak adı Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anılan güzel oyuncu aşk iddialarına 'Daha önce de söylemiştim, tanımıyorum kendisini. Başarılı bir futbolcuymuş kendisi, başarılar diliyorum' diyerek son noktayı koydu.

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ÖDÜL GECESİ TARZI OLAY OLDU

Melisa Döngel şimdi de ödül gecesi tarzıyla adından söz ettirdi. 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Döngel'in kırmızılar içindeki tarzı hiç beğenilmedi.

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YORUM YAĞDI

Döngel'in sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı karelerine yorum yağdı.

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Ünlü isme; 'Dilimlenmiş biber dolması gibi', 'Tasarımcı kırmızı biber dolmasından mı esinlenmiş?' gibi yorumlar yapıldı.

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