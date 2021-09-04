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  4. Aşk Mantık İntikam 12. bölüm 1. fragmanı yayılandı! "Bebeğimizi mi kaybettik?"

Aşk Mantık İntikam 12. bölüm 1. fragmanı yayılandı! "Bebeğimizi mi kaybettik?"

04.09.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam 12. bölümden beklenen fragman yayınlandı. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük’ün paylaştığı sevilen dizinin fragmanı izleyicileri şaşkına uğrattı. Esra’nın yanına giden Ozan’ın, “bebeğimizi mi kaybettik?” sorusu ise fragmana damgasını vurdu.

Aşk Mantık İntikam 12. bölümden ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Her bölümü ilgiyle izlenen Aşk Mantık İntikam’ın yeni bölümünde izleyicileri heyecanla dakikalar bekliyor. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük’ün paylaştığı sevilen dizinin fragmanı izleyicileri şaşkına uğrattı.

Düğün günü öğrendiklerinin şokunu üzerinden atamayan Ozan, soluğu Esra’nın yanında alır. Aşk Mantık İntikam 12. bölüm 1. fragmanına; Ozan’ın, “bebeğimizi mi kaybettik?” sorusu damga vurdu.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan’ın Çağla’yla evleneceğini öğrenen Esra büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşamaktadır. Ozan’la konuşup neler olduğunu anlamaya çalıştığında Ozan’ın katı tavrıyla karşılaşır. Tüm bunların üzerine aldığı ani bir kararla kariyerine yeni bir yön veren Esra, Ozan’dan uzaklaşmak için şehir dışına çıkar fakat gelişen olaylar Esra’nın kendisini uzaklaşmak istediği her şeyin içinde bulmasına neden olur.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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