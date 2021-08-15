Aşk Mantık İntikam 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Aşkın kuralı: Kaçan kovalanır

Aşk Mantık İntikam dizisinin 8. bölümü yayınlandı. Dizinin izleyicileri Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Aşk Mantık İntikam 9. bölüme Ozan’ın Esra’nın peşine düşmesi damga vuracak.
Esra, Ozan’a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.
Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz.
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