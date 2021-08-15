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Aşk Mantık İntikam 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Aşkın kuralı: Kaçan kovalanır

15.08.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen’in paylaştığı Aşk Mantık İntikam 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Ozan ve Esra'nın beraber uyuması bölüme damgasını vurdu.

Aşk Mantık İntikam dizisinin 8. bölümü yayınlandı. Dizinin izleyicileri Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK MANTIK İNTİKAM 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Aşk Mantık İntikam 9. bölüme Ozan’ın Esra’nın peşine düşmesi damga vuracak.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten nefes kesen paylaşımAşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten nefes kesen paylaşım

AŞK MANTIK İNTİKAM 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra, Ozan’a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.

OYUNCU KADROSU

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz.

RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza!RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza!


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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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