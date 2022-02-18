Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk 14 Şubat'ın en son ne zaman kutladığını açıkladı

Burcu Özberk Bebek'te arkadaşlarıyla yemek yediği bir mekanın çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. 14 Şubat'ta neler yaptığı sorulan güzel oyuncu "Güzel... Evde tek başıma geçirdim" dedi.

Muhabirlerin "Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdiniz?" sorusuna yanıt veren Özberk, "En son 12 yaşında arkadaşlarımla birlikte kutlamıştım" yanıtını verdi.

Maske Kimsin Sen hakkında konuşan Özberk, "Her şey güzel gidiyor. Dizi devam ediyor. Maske Kimsin Sen programı vardı o bitti. Çok yoğun çalışıyordum biraz daha rahatladım." dedi.



