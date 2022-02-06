Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk havuz pozunu paylaştı

Aşk Mantık İntikam dizisiyle daha da popülerleşen ancak 2021'in en popüler kadın oyuncuları listesinde zirveye yaklaşamayan Burcu Özberk paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Soğuk kış günlerinden sıkılan Özberk yaz paylaşımı yaptı.

Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Burcu Özberk havuzdan bir pozunu paylaştı. Hayranlarının dikkatini çeken Burcu Özberk paylaşımına ise "İhtiyacım olan ortam" notunu düştü.

Burcu Özberk'in bir süre önce Serkay Tütüncü'yle öpüştüğü iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tütüncü, "Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız, ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik." diyerek, aşk haberlerini yalanlamıştı.



