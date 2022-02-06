MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk havuz pozunu paylaştı

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk havuz pozunu paylaştı

06.02.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in en popüler kadın oyuncuları sıralamasında 10 sırada yer alarak herkesi şaşırtan Burcu Özberk yazı özledi. Güzel oyuncu havuzdan bir pozunu paylaşınca sosyal medyada hayranlarından beğeni aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk havuz pozunu paylaştı

Aşk Mantık İntikam dizisiyle daha da popülerleşen ancak 2021'in en popüler kadın oyuncuları listesinde zirveye yaklaşamayan Burcu Özberk paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Soğuk kış günlerinden sıkılan Özberk yaz paylaşımı yaptı.

Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Burcu Özberk havuzdan bir pozunu paylaştı. Hayranlarının dikkatini çeken Burcu Özberk paylaşımına ise "İhtiyacım olan ortam" notunu düştü.

mly

Burcu Özberk'in bir süre önce Serkay Tütüncü'yle öpüştüğü iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tütüncü, "Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız, ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik." diyerek, aşk haberlerini yalanlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dalga konusu oldu! "Mesaj vereyim derken belin kırılacak"Dalga konusu oldu! "Mesaj vereyim derken belin kırılacak"
Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan'ın Çırağan'daki düğününden ilk kareler geldi! Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan kimdir?Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan'ın Çırağan'daki düğününden ilk kareler geldi! Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan kimdir?
Korkutan açıklama! "Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"Korkutan açıklama! "Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu

Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu

Kan donduran kadın cinayeti! 6 aylık hamile eşini 1,5 yaşındaki kızının gözleri katledip kollarını bacaklarını kesti

Kan donduran kadın cinayeti! 6 aylık hamile eşini 1,5 yaşındaki kızının gözleri katledip kollarını bacaklarını kesti

Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara

Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara

Masa ve sandalyeler havada uçuştu! Düğün savaş alanına döndü

Masa ve sandalyeler havada uçuştu! Düğün savaş alanına döndü

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

İlginizi Çekebilir

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.