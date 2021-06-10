Aşk Mantık İntikam ne zaman başlıyor? Aşk Mantık İntikam dizisinin fragmanı ve afişi yayınlandı!

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı ve 18 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı.

Dizinin başrol oyuncuları Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı romantik komedi dizinin afişi de yayınlandı.

Dizide başrollere Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Mehmet Korhan Fırat, Süleyman Atanısev, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Murat Karasu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.



“Aşk Mantık İntikam”, 18 Haziran Cuma saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.



