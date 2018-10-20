Aşk ve Mavi 74. son bölümde Ali öldü, Emrah böyle veda etti! Aşk ve Mavi 75. yeni bölüm fragmanı izle

atv'deki Aşk ve Mavi dizisi 19 Ekim Cuma akşamı nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Burcu Kıratlı ve Emrah Erdoğan'ın başrollerinde Aşk ve Mavi'nin son bölümünde Cemal, kavga ettiği Ali'yi yanlışlıkla öldürdü. Cemal, boğazını sıkan Ali'yi ittirdi ve kafasını taşa çarptı. Cemal, Ali'nin ölümüyle büyük bir şok yaşadı. Aşk ve Mavi'de Ali'nin ölümüyle başrol oyuncusu Emrah da 74. bölümded diziye veda etti. Emrah'ın daha önce yapımcıdan zam istediği, ancak istediği rakamı alamayınca ayrılmaya karar verdiği iddia edilmişti.

AŞK VE MAVİ 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EMRAH'IN YERİNE KEREMCEM GELİYOR

Emrah'ın ardından başrolü üstlenecek olan Keremcem'in rolünün detayları belli oldu. Fazıl Göreçki’nin gayrimeşru oğlu olan Yaman, Göreçki ailesinde köklü değişiklere sebep olacak ve yer yerinden oynayacak.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal ve Yüksel'i bir arada gören Ali, aralarındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışır. Elmas, çocuğunu doğurmak istemeyen bir kıza ulaşır. Kadını çocuğu doğurmasını ve kendisine vermesi için ikna eder. Elmas'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşer. Cemal, Ali'nin kendisini takip ettiğini anlar ve Yüksel'le birlikte kardeşini atlatmak için bir plan yaparlar. Ama plan bozulur ve bir sırrın perdesi aralanır. Cemal iyice köşeye sıkışmıştır ama son hamlesini henüz yapmamıştır.

