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Asker kıyafetiyle sahne aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 15:23 | Son Güncelleme

Bahar Dierkes, önceki gece Etiler Vitrin’de yeni çıkardığı 'Seni Mi Avutayım?' isimli pop single parçasının lansmanını gerçekleştirdi.

Asker kıyafetiyle sahne aldı

Sahnesine asker kıyafeti ile çıkan şarkıcı, "Bu gece Afrin'e şehitlerimize ve ailelerimize hitap edeceğiz. Şehit ailelerine ve Mehmetçik Vakfı'na gelirimizin yüzde 30'unu bağışlayacağız. Biz bayrağımızı ve ulusumuzu korumak için şehit veriyoruz. Bu gece onlara hitap etmeye çalışacağız. Birlikte şehitlerimizi anacağız" dedi. Rafet El Roman ile albüm yapmayı düşündükleri ama daha sonra gerçekleşmediğini söyleyen Bahar Dierkes, "Yapmayı düşünüyorduk ama lafta kaldı. Üç kadın olacaktık ama sonradan o tek bir kadınla yaptı" şeklinde konuşunca gazetecilerin, "Aranızda bir kırgınlık mı var?" sorusuna ise "Asla kırgınlık yok. O benimle yapmadı. Tek başıma başardım, ya çok büyüyeceğiz ya da olduğumuz yerde kalacağız” dedi.

'İnşallah uğurum olur'
Almanya'da ve Avrupa'da hayranlarının olduğunu söyleyen sanatçı, "Normalde arabesk tarzda müzik okuyorum ve bir arabesk şarkıcının pop şarkı okuması çok zor olur ama benim sesim şarkıya oturdu. Bu şarkı inşallah uğurum olur" şeklinde konuştu. Bir dönem adı Hülya Avşar ile anılan Alman Boksör ile de ilişki yaşadığını fakat daha sonra yollarını ayırdıklarını dile getiren Dierkes, "Hülya Hanım'ın akrabasıymış. İlişki falan değilmiş yani" diye konuştu.

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