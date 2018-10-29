Aşkın Nur Yengi dekoltesiyle göz doldurdu

Uzun yıllardır verdiği her konserde enerjisini ortaya koyan Aşkın Nur Yengi, hafta sonu Kıbrıs’taydı. Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, adeta fırtına gibi esti.

Hayranları ile şarkılar söyleyen Aşkın Nur Yengi, bir hayranının dans teklifini geri çevirmeyip dakikalarca dans etti.

Oldukça keyifli olan şarkıcı, göğüs dekolteli zümrüt yeşili kıyafetiyle dikkati çekti. Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan zümrüt rengi kıyafetine uygun takılar da takan Aşkın Nur Yengi, sahnedeki enerjik performansıyla tam not aldı.

