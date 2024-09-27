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  4. Aşkları kısa sürmüştü! Rapçi M Lisa'ya eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sorulunca ne diyeceğini bilemedi

Aşkları kısa sürmüştü! Rapçi M Lisa'ya eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sorulunca ne diyeceğini bilemedi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.09.2024 00:06
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Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd karakteriyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu'nun gizli aşkı ortaya çıkmıştı. İddialara göre rapçi M Lisa ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncunun aşkı 3 ay sürmüş ve ikili geçtiğimiz aylarda ayrılmış. Yeni albümü için lansman düzenleyen M Lisa kendisine Mert Yazıcıoğlu sorulunda ne diyeceğini şaşırdı.

Aşkları kısa sürmüştü! Rapçi M Lisa'ya eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sorulunca ne diyeceğini bilemedi

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu sancılı ayrılma süreci gündem olmuştu. Bu ilişkiden sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa bir aşka yelken açan Yazıcıoğlu'nun son olarak sahne adı M lisa olan rapçi Melisa Gülen ile 3 ay kadar aşk yaşadıkları ve geçen ay ayrıldıkları iddia edildi. M Lisa bu ilişki hakkında ilk kez konuştu.

AŞK YAŞADIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

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Oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun, 2. Sayfa'nın özel haberine göre; sahne ismi M Lisa olan rapçi Melisa Gülen ile gözlerden uzak üç ay aşk yaşadığı ve geçen ay ayrıldıkları ortaya çıktı.

"HİÇ ALAKASI YOK"

Genç şarkıcı M Lisa (Zeynep Melisa Gülen) yeni albümünün lansman gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vermekten kaçınan Melisa Gülen, utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.

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M Lisa, kendisine Mert Yazıcıoğlu sorulduğunda gülerek, "Ne alakası var bunun. Şimdi albümden konuşuyorduk. Hiç alakası yok ve konuşacak bir durum yok." dedi.

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Mert Yazıcıoğlu Aşk Rap rapçi Kızıl Goncalar
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