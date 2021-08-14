Aslı Bekiroğlu’nun dikkat çeken sokak tarzı

Aslı Bekiroğlu, sokak tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güzel oyuncu, köpeğine “Hadi bakalım yapalım şovumuzu” dedi ama köpeği hiç oralı olmadı. Sonrasında Aslı Bekiroğlu, “Tüh rezil olduk şimdi” diyerek köpeğine tatlı sitemde bulundu.

Şu sıralar ne yaptığı sorulan Bekiroğlu, "Yeni bir sinema filminde rol aldım. Çekimleri tamamlandı. Yeni projelerle sevenlerimin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

