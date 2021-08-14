MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Bekiroğlu’nun dikkat çeken sokak tarzı

Aslı Bekiroğlu’nun dikkat çeken sokak tarzı

14.08.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisiyle ekranlarda boy gösteren Aslı Bekiroğlu, köpeğini gezdirmek için sokağa çıktı. Köpeğiyle birlikte bir mekan çıkışı görüntülenen Aslı Bekiroğlu, iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Aslı Bekiroğlu’nun dikkat çeken sokak tarzı

Aslı Bekiroğlu, sokak tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HKN_5718

Güzel oyuncu, köpeğine “Hadi bakalım yapalım şovumuzu” dedi ama köpeği hiç oralı olmadı. Sonrasında Aslı Bekiroğlu, “Tüh rezil olduk şimdi” diyerek köpeğine tatlı sitemde bulundu.

HKN_5733

Şu sıralar ne yaptığı sorulan Bekiroğlu, "Yeni bir sinema filminde rol aldım. Çekimleri tamamlandı. Yeni projelerle sevenlerimin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Evgar'dan sel isyanıDemet Evgar'dan sel isyanı
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
MasterChef yedek kadroya giren isimler...MasterChef yedek kadroya giren isimler...
Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Meteoroloji uyarmıştı! Korkunç görüntü: Şelale taştı

Meteoroloji uyarmıştı! Korkunç görüntü: Şelale taştı

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

Fenerbahçe Token 1,5 saatte yüzde 362 arttı

Fenerbahçe Token 1,5 saatte yüzde 362 arttı

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

Eski gelin adayının süper minili pozuna beğeni yağdı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Seksi mayolu paylaşım! 'Tako'dan dikkat çeken yorum

Seksi mayolu paylaşım! 'Tako'dan dikkat çeken yorum

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.