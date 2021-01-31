Aslı Bekiroğlu rol arkadaşının eski sevgilisiyle sevgili oldu!

Exxen'deki “Yetiş Zeynep” dizisinde başrol oynayan Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisi müzisyen Çağrı Telkıvıran’la ilk kez Magazin Hattı kamerasına takıldı. Arnavutköy’de bir büfede görüntülenen çift, yemek siparişlerinin hazırlanmasını bekledi.

Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran’ın büfeden ayrılmadan önce maske takması dikkat çekti. Bekiroğlu, Telkıvıran’la beraberliğinin güzel gittiğini söyledi.

Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisinin aynı dizide rol aldığı arkadaşı Seda Türkmen'in eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran olduğu ortaya çıkmıştı.

Güzel oyuncu, geçen günlerde Demet Özdemir’le beraber fotoğraf paylaşmıştı. Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç, yeni şarkısı “Hepsi Geçiyor”u Çağrı Telkıvıran’la beraber hazırlamıştı. İki ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ile Demet Özdemir’in de müzisyen sevgililerinin sayesinde yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. (TV100)

