Aslı Enver'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Kavak Yelleri dizisiyle başladığı kariyerine Suskunlar, Kış Güneşi, İstanbullu Gelin gibi yapımlarla devam eden başarılı oyuncu Aslı Enver, son olarak Babil dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı. Aslı Enver’in hayranları, başarılı oyuncunun sıradaki projesini heyecanla bekliyor.

CBS’de yayınlanan Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan The Good Wife isimli yapımın Türk uyarlamasının başrolü için teklif Aslı Enver’e gitti.

Yeni sezon öncesinde tatil yapan Aslı Enver, Instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Gözlerden uzak sakin bir tatil yapan güzel oyuncu son olarak, plajda köpeğiyle çekilen pozlarını paylaştı.



Aslı Enver'in tatil pozlarına 300 binden fazla beğeni geldi.





