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Aslı Enver'in yeni sevgilisi Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında? Berkin Gökbudak nereli, mesleği ne?

09.08.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver, iş adamı Berkin Gökbudak ile Caddebostan'da el ele görüntülendi. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmedi. İkiliden henüz bir açıklama gelmezken Berkin Gökbudak'ın hayatı ise merak konusu oldu. Peki Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Aslı Enver'in yeni sevgilisi Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında? Berkin Gökbudak nereli, mesleği ne?

Güzel oyuncu Aslı Enver'in sevgili olduğu konuşulan Berkin Gökbudak magazin gündeminde çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi. Peki Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında? İşte Berkin Gökbudak hakkında merak edilen soruların yanıtları...

aslı enver

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Berkin Gökbudak, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yaptı. Gökbudak, Eylül 2021'den beri Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.

gokbudakberkin

Marka lansmanı, satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazanan Berkin Gökbudak, Bayer’de Türkiye ve İran bölgeleri Kadın Sağlığı İş Birim Liderliği görevini üstlendi. Aynı zamanda, Bayer ve Alliance Healthcare'de ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında da görev aldı.


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