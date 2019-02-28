Aslı Enver Murat Boz'u yalnız bırakmadı

Aslı Enver sevgilisi Murat Boz’u yalnız bırakmadı. Öldür Beni Sevgilim galasına katılan Enver; Murat Boz’un oyunculuk performansını beğendiğini söyleyerek “Aslında burada değişik bir iş yaptı çok merak ediyorum” dedi.

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile hakkında çıkan “single” iddialarına açıklık getirdi.

Aslı Enver, Murat Boz ile albüm çıkaracakları iddialarına “Hayır, öyle bir şey yok” diyerek son noktayı koydu.

Muhabirlerin evlilik soruları karşısında utanan Aslı Enver, yine kural bozmadı ve “Teşekkür ediyorum” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Aslı Enver rol aldığı İstanbullu Gelin dizisinin final yapmasına dair de kısa bir açıklama yaparak "güzel bir final olacak artık herkesin işleri var" dedi.

BİRBİRLERİNDEN AYRILMIYORLAR

Galada birlikte poz verirken görülmeyen iki ünlü isim galanın ardından yapılan eğlencede ise birbirlerinden hiç ayrılmadı. Murat Boz ve Aslı Enver'in romantik halleri böyle görüntülendi.