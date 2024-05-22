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  4. Yer: Çorum! Gerçek morgta ortaya çıktı: Mezar açılıp içinden çıkartıldı

Yer: Çorum! Gerçek morgta ortaya çıktı: Mezar açılıp içinden çıkartıldı

22.05.2024 22:33
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Çorum'da aynı gün vefat eden iki kişinin cenazeleri karıştı. Nuri Yalçınkaya'nın ailesi morgdaki cenazenin kendilerine ait olmadığını söylemesi üzerine olay fark edildi. Başlatılan soruşturmada defnedilen cenaze mezar açılarak hastane morguna kaldırıldı.

Yer: Çorum! Gerçek morgta ortaya çıktı: Mezar açılıp içinden çıkartıldı

Alınan bilgiye göre, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Zeki Aksakal ile Nuri Yalçınkaya aynı gün vefat etti. Morgdaki işlemlerin ardından Nuri Yalçınkaya'nın cenazesi, yanlışlıkla Zeki Aksakal'ın ailesine teslim edildi. Dün öğle namazını müteakip Sebilullal Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Alaca Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

OLAY FARK EDİLDİ

Bugün cenazeyi teslim almak için hastaneye giden Nuri Yalçınkaya'nın ailesi ise morgda kendilerine verilen cenazenin Yalçınkaya'ya ait olmadığını fark edince adli ve idari soruşturma başlatıldı.

MEZAR AÇILDI

Soruşturmada, Aksakal ile Yalçınkaya'nın cenazelerinin karıştığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle mezar açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi çıkarıldı.

Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum cenaze
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