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Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün boşrolündeki Arayış dizisindeki 'soyunma' sahnesi olay oldu! 'Soyun' diye bağırdı ve...

16.06.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Arayış dizisi yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Disney+'ın yeni dizisi 'Arayış'ta Mehmet Günsür'ün "Soyun" diyerek bir gruba hitap ettiği anlar ve herkesin soyunması sosyal medyayı salladı.

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönettiği Disney+'ın yeni dizisi 'Arayış' gündemde. Aslı Enver, Mehmet Günsür, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi yayınladığı andan beri gündemde.

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ARAYIŞ KONUSU

Nisan'ın hayatı, beraber bir şifa seansına katıldıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşının peşine düşmesiyle bambaşka bir hal alır. Arkadaşının izini sürerken bir tarikata ulaşan Nisan, ne kadar şüphe duysa da tarikatın vaatlerine karşı koyamaz ve gizemli biri olan Tufan'ın peşinden bir maceraya atılır.

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SOYUNMA SAHNESİ OLAY OLDU

‘Arayış’ta herkesin birden soyunduğu sahne, dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Mehmet Günsür'ün "Soyun" diye bağırdığı ve herkesin birden soyunduğu sahne sosyal medyanın diline düştü.

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Sahneyi görenler sosyal medyada pek çok yorumda bulundu. Arayış izleyicileri bu sahneyi beğenmedi.
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Aslı Enver Mehmet Günsür sosyal medya Devin Özgür Çınar

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