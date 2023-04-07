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Aslı Hünel ile Gelin Evi haftanın birincisi kim? Gelin Evi'nde çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

07.04.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Hünel ile Gelin Evi yarışması hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkıyor. Fenomen yarışma programında gelinler çeyizlerini ev dekorasyonlarını ve yemelerini sunuyorlar. En yüksek puanı alan gelin adayı haftanın kazananı oluyor ve çeyrek altınları almaya hak kazanıyor. Peki, Aslı Hünel ile Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi 7 Nisan 2023 haftanın kazananı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

Aslı Hünel ile Gelin Evi haftanın birincisi kim? Gelin Evi'nde çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

Hafta içi her gün Aslı Hünel'in eğlenceli sunumu ile ekrana gelen Gelin Evi'nde bugün final heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca kendi tarzını sergileyen ve en güzel sunumu yapmak için mücadele eden gelinlerden en yüksek puanı toplayan bir kişi büyük ödülün sahibi olacak. Tüm yarışma takipçileri ise Aslı Hünel ile Gelin Evi haftanın birincisi kim? Gelin Evi'nde çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.

ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde bu hafta en yüksek puanı alan gelin adayı henüz belli olmadı. 7 Nisan 2023 Gelin Evi birincisi açıklanır açılanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelin Evi2

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

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