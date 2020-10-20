Aslı Hünel ve Saruhan Hünel babaları için takipçilerinden yardım istedi!

En son Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda gördüğümüz oyuncu Saruhan Hünel ve ve kız kardeşi şarkıcı Aslı Hünel sosyal medyadan babaları için yardım istedi. Koronavirüs tedavisi gören babaları için paylaşım yapan ünlü kardeşler, hayranlarından kan bağışında bulunmaları için yardım istedi. Ünlü kardeşlerin yardım çağrısı ünlüleri seferber etti.

Saruhan Hünel Babalar Günü'nde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mehmet Fevzi Hünel ile poz vermiş, "Allah uzun ömürler versin babalar günün kutlu olsun babam... Tüm baba olan herkesin bu güzel günü kutlu olsun...Babasını kaybedenlere sabır dilerim" demişti.

Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda gördüğümüz oyuncu Saruhan Hünel, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aslı Hünel'de babası Mehmet Fevzi Hünel'in hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek hayranlarından kan bağışında bulunmaları için yardım istedi.

Başarılı oyuncu Saruhan Hünel kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-10 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz" ifadelerine yer verdi.