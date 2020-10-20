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Aslı Hünel ve Saruhan Hünel babaları için takipçilerinden yardım istedi!

20.10.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Aslı Hünel ve Saruhan Hünel babaları için takipçilerinden yardım istedi!

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel ve şarkıcı kardeşi Aslı Hünel babaları Mehmet Fevzi Hünel'in hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Ünlü kardeşlerin yardım çağrısı ünlüleri seferber etti.

En son Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda gördüğümüz oyuncu Saruhan Hünel ve ve kız kardeşi şarkıcı Aslı Hünel sosyal medyadan babaları için yardım istedi. Koronavirüs tedavisi gören babaları için paylaşım yapan ünlü kardeşler, hayranlarından kan bağışında bulunmaları için yardım istedi. Ünlü kardeşlerin yardım çağrısı ünlüleri seferber etti.

saruhan hünel babası

Saruhan Hünel Babalar Günü'nde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mehmet Fevzi Hünel ile poz vermiş, "Allah uzun ömürler versin babalar günün kutlu olsun babam... Tüm baba olan herkesin bu güzel günü kutlu olsun...Babasını kaybedenlere sabır dilerim" demişti.

saruhan hünel babası

Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda gördüğümüz oyuncu Saruhan Hünel, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aslı Hünel'de babası Mehmet Fevzi Hünel'in hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek hayranlarından kan bağışında bulunmaları için yardım istedi.

aslı hünell

Başarılı oyuncu Saruhan Hünel kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-10 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kısa sürede kardeşlerin yardım çağrısına ünlüler seferber oldu. İşte bazı ünlülerin Mehmet Fevzi Hünel için paylaşımları...

merve özbey

ışın karaca

songül karlı

pınar altuğ

özlem yıldız 1

özge ulusoy


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