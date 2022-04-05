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Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

05.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikten dert yanarak metroyu kullanmayı tercih eden Aslı Şen, objektif karşısına geçti. Şen, takipçilerine, "Metroya binmem olay olmuş. Vallahi şahsen çok keyifle kullanıyorum, ya siz?" sorusunu yöneltti.

Aslı Şen: Metroya binmem olay olmuş!

Daha önce, "Evimin konumu itibarıyle en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro..." açıklamasını yapan iş insanı Aslı Şen, trafikten kurtulmak için toplu taşımaya bindi. Şen, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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"METROYA BİNMEM OLAY OLMUŞ"

Metroda kamera karşısına geçen Aslı Şen, gönderisinde, "Metroya binmem olay olmuş. Vallahi şahsen çok keyifle kullanıyorum, ya siz?" ifadelerini kullandı. Takipçileri de iş insanının paylaşımına, "Neden olay olmuş? Trafik derdi yok." ve "Siz de insansınız, binemez misiniz? Fark ne?" şeklinde yorumlar yaptı.

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