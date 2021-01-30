MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslıhan Doğan Turan'dan Arda Turan'a: İyi ki doğdun hayat arkadaşım

Aslıhan Doğan Turan'dan Arda Turan'a: İyi ki doğdun hayat arkadaşım

30.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aslıhan Doğan Turan'dan Arda Turan'a: İyi ki doğdun hayat arkadaşım

Aslıhan Doğan Turan, 34 yaşına basan futbolcu eşi Arda Turan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Eşinin Hamza Arda ve Asil Aslan ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Turan, "İyi ki'lerim... İyi ki doğdun hayat arkadaşım, en yakın arkadaşım... Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu.

Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

2956316_6045d7de64dd7bbe3ba5312a7bca8b54_640x640

"Artık 4 kişilik bir aileyiz, çift forvete döndük" diyen Arda Turan, bugün 34 yaşına bastı. Sosyetik güzel, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN HAYAT ARKADAŞIM"

Eşinin oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Turan, gönderisine, "İyi ki'lerim... İyi ki doğdun hayat arkadaşım, en yakın arkadaşım... Seni seviyorum" notunu düştü.
2956316_94435df00e30c8e26b7144a6c4a8da39_640x640

Paylaşım 21 binden fazla beğeni alırken Aslıhan Doğan Turan'ın gönderisini yorumlara kapatması ise dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Kerem Bürsin gelinlik giydi! 'Erkek, kadının üzerinde değildir'Kerem Bürsin gelinlik giydi! 'Erkek, kadının üzerinde değildir'
2020'nin en iyi 20 dizisi2020'nin en iyi 20 dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Aklımı kaybediyorum' deyip çıplak poz verdi

'Aklımı kaybediyorum' deyip çıplak poz verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Göğüs ucu belli olunca... Yorum yağdı

Göğüs ucu belli olunca... Yorum yağdı

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Diğer Haberler

Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Ergin'in karakolda biten olaylı günü

Arka Sokaklar'ın Rıza babasının karakolda biten olaylı günü

Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız'ı paylaşımıyla tam not aldı

Sol Yanım'ın Serra'sı paylaşımıyla tam not aldı

Kerem Bürsin gelinlik giydi! 'Erkek, kadının üzerinde değildir'

Kerem Bürsin gelinlik giydi! 'Erkek, kadının üzerinde değildir'

Hastalıkla mücadele eden Neslihan Atagül'den yeni paylaşım

Hastalıkla mücadele eden Neslihan Atagül'den yeni paylaşım

Ferhat Göçer TikTok'ta düet rekoru kırdı!

Ferhat Göçer TikTok'ta düet rekoru kırdı!

Deniz Akkaya Ukrayna Fashion Week'te podyuma çıkacak

Deniz Akkaya Ukrayna Fashion Week'te podyuma çıkacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.