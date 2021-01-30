Aslıhan Doğan Turan'dan Arda Turan'a: İyi ki doğdun hayat arkadaşım

Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu.

Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Artık 4 kişilik bir aileyiz, çift forvete döndük" diyen Arda Turan, bugün 34 yaşına bastı. Sosyetik güzel, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN HAYAT ARKADAŞIM"

Eşinin oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Turan, gönderisine, "İyi ki'lerim... İyi ki doğdun hayat arkadaşım, en yakın arkadaşım... Seni seviyorum" notunu düştü.



Paylaşım 21 binden fazla beğeni alırken Aslıhan Doğan Turan'ın gönderisini yorumlara kapatması ise dikkat çekti.



