Aslıhan Gürbüz'den Eda Erdem Dündar paylaşımı

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’le karşı karşıya geldi. Müthiş bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, son şampiyon Çin’i set vermeden 3-0 gibi net bir skorla yendi.

Maçın ardından sosyal medyada da gündem olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na bir destek de Aslıhan Gürbüz'den geldi.

Aslıhan Gürbüz Eda Erdem Dündar'ın çok paylaşılan o fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

"Benim için her biri baş tacı her biri gurur kaynağı her biri aydınlık bir umut. Hepsi hayranlık uyandırıcı."