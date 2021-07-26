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Aslıhan Gürbüz'den Eda Erdem Dündar paylaşımı

26.07.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'deki ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Gündem olan başarının ardından Aslıhan Gürbüz'den Eda Erdem Dündar paylaşımı geldi.

Aslıhan Gürbüz'den Eda Erdem Dündar paylaşımı

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’le karşı karşıya geldi. Müthiş bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, son şampiyon Çin’i set vermeden 3-0 gibi net bir skorla yendi.

Maçın ardından sosyal medyada da gündem olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na bir destek de Aslıhan Gürbüz'den geldi.

Aslıhan Gürbüz Eda Erdem Dündar'ın çok paylaşılan o fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Benim için her biri baş tacı her biri gurur kaynağı her biri aydınlık bir umut. Hepsi hayranlık uyandırıcı."

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Aslıhan Gürbüz
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